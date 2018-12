Traffico Roma del 18-12-2018 ore 11:30

VIABILITÀ ROMA DI MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018 ORE 11:20

LEGGERMENTE MIGLIORATA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SUL VECCHIO TRACCIATO

DELLA TANGENZIALE EST : AL MOMENTO LA STRADA È CHIUSA TEMPORANEAMENTE

ALL’ALTEZZA DI VIA LIVORNO IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO, PER CONSENTIRE I

LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE IN SEGUITO AD UN INCIDENTE ORMAI

RISOLTO.

CI SONO RALLENTAMENTI A PARTIRE DALLA STAZIONE TIBURTINA.

SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE DALLA

BUFALOTTA ALLA TIBURTINA

AL PINCIANO CHIUSA AL TRAFFICO VIA ANTONIO GRAMSCI ALL’ALTEZZA DI VIA BRUNO

BUOZZI A CAUSA DELLA PRESENZA DI ALBERI SULLA CARREGGIATA.

ALL’AURELIO TRAFFICO RALLENTATO CAUSA INCIDENTE SU VIA BOCCEA ALL’ALTEZZA

DI VIA ACCURSIO

TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 DA VIA FILIPPO FIORENTINI SINO ALLA

TANG.EST, VERSO IL CENTRO.

SU VIA DEL FORO ITALICO CODE DA VIA DEI CAMPI SORTIVI A VIA SALARIA . IN

ENTRAMBE LE DIREZIONI DI MARCIA.

SU VIA C.COLOMBO VERSO L’EUR.CODE PER INCIDENTE A PARTIRE DA VIA ERMANNO

WOLF FERRARI SINO A VIA DEL RISARO , CI TROVIAMO TRA L’INFERNETTO E TOR DE

CENCI;

ALTRO INCIDENTE SULLA VIA APPIA NUOVA: ALL’ALTEZZA DI VIA CAMILLA : CI SONO

RALLENTAMENTI DA VIA ROCCA PRIORA IN DIREZIONE CENTRO CITTÀ.

