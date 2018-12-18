Traffico Roma del 18-12-2018 ore 12:30
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VIABILITÀ ROMA DI MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018 ORE 11:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUONGIORNO
LEGGERMENTE MIGLIORATA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SUL VECCHIO TRACCIATO
DELLA TANGENZIALE EST : AL MOMENTO LA STRADA È CHIUSA TEMPORANEAMENTE
ALL’ALTEZZA DI VIA LIVORNO IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO, PER CONSENTIRE I
LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE IN SEGUITO AD UN INCIDENTE ORMAI
RISOLTO.
CI SONO RALLENTAMENTI A PARTIRE DALLA STAZIONE TIBURTINA.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE DALLA
BUFALOTTA ALLA TIBURTINA
AL PINCIANO CHIUSA AL TRAFFICO VIA ANTONIO GRAMSCI ALL’ALTEZZA DI VIA BRUNO
BUOZZI A CAUSA DELLA PRESENZA DI ALBERI SULLA CARREGGIATA.
ALL’AURELIO TRAFFICO RALLENTATO CAUSA INCIDENTE SU VIA BOCCEA ALL’ALTEZZA
DI VIA ACCURSIO
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 DA VIA FILIPPO FIORENTINI SINO ALLA
TANG.EST, VERSO IL CENTRO.
SU VIA DEL FORO ITALICO CODE DA VIA DEI CAMPI SORTIVI A VIA SALARIA . IN
ENTRAMBE LE DIREZIONI DI MARCIA.
SU VIA C.COLOMBO VERSO L’EUR.CODE PER INCIDENTE A PARTIRE DA VIA ERMANNO
WOLF FERRARI SINO A VIA DEL RISARO , CI TROVIAMO TRA L’INFERNETTO E TOR DE
CENCI;
ALTRO INCIDENTE SULLA VIA APPIA NUOVA: ALL’ALTEZZA DI VIA CAMILLA : CI SONO
RALLENTAMENTI DA VIA ROCCA PRIORA IN DIREZIONE CENTRO CITTÀ.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma