Traffico Roma del 18-12-2018 ore 13:30

VIABILITÀ ROMA DI MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018 ORE 13:20

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI,

LEGGERMENTE MIGLIORATA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SUL VECCHIO TRACCIATO

DELLA TANGENZIALE EST : AL MOMENTO LA STRADA È MOMENTANEAMENTE CHIUSA

ALL’ALTEZZA DI VIA LIVORNO IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO, PER CONSENTIRE I

LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE IN SEGUITO AD UN INCIDENTE ORMAI

RISOLTO.

CI SONO RALLENTAMENTI E CODE A PARTIRE DALLA STAZIONE TIBURTINA.

PER UN ALTRO INCIDENTE SU VIA DEL FORO ITALICO TRATTO DELLA TANGENZIALE,

CODE DA VIA DELLE VALLI A CORSO DI FRANCIA DIREZIONE STAIO OLIMPICO, ALTRE

CODE IN CARREGGIATA OPPOSTA DA C.SO DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA IN

DIREZIONE DI SAN GIOVANNI EPROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE FILE DA VIA

TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 RM.TE.

ED E’ SEMPRE UN INCIDENTE SUVIA C.COLOMBO A PROVOCARE RALLENTAMENTI

ALL’ALTEZZA DI VIA ERMANNO WOLF FERRARI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.

IN CITTA’ DIVERSO GLI INCIDENTI CHE PROVOCANO RALLENTAMENTI , ATTENZIONE SU

VIALE TIRRENO NEI PRESSI DI VIA MONTE PATULO, SU VIA APPIA NUOVA NELLE

VICINANZE DI VIA CAMILLA, SU VIALE DI PORTA ARDEATINA IN PROSSIMITA’ DI VIA

GUERRIERI, IN PIAZZA DELL’EMPORIO ALL’ALTEZZA DI PONTE SUBLICIO E IN PIAZZA

PIO XI NELLE VICINANZE DI VIA LEONE XIII.

CI SOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA

PONTINA E LA ROMANINA, OLTRE AL TRAFFICO E’ SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA

LA FERMATA SPAGNA E’ APERTA SOLTANTO IN USCITA.

I TRENI QUINDI FERMANO PER FAR SCENDERE I PASSEGGERI , IN ALTERNATIVA SI

PUO’ UTILIZZARE LA FERMATA BARBERINI.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma