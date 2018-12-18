Traffico Roma del 18-12-2018 ore 15:30
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VIABILITÀ ROMA DI MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018 ORE 15:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI,
RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST :
LA STRADA E’ CHIUSA ALL’ALTEZZA DI VIA LIVORNO IN DIREZIONE DEL FORO
ITALICO, PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE IN
SEGUITO AD UN INCIDENTE ORMAI RISOLTO. CI SONO RALLENTAMENTI E CODE A
PARTIRE DALLA STAZIONE TIBURTINA.
PER UN ALTRO INCIDENTE SU VIA DEL FORO ITALICO TRATTO DELLA TANGENZIALE,
CODE DA VIA DELLE VALLI A CORSO DI FRANCIA DIREZIONE STADIO OLIMPICO, ALTRE
CODE IN CARREGGIATA OPPOSTA DA C.SO DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA IN
DIREZIONE DI SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE FILE DA VIA
TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 RM.TE.
RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE SU VIA PINETA SACCHETTI TRA VIA DEL
FORTE BRASCHI E VIA CALISTO II VERSO VIA BOCCEA E SU VIALE DI PORTA
ARDEATINA NEI PRESSI DI VIA GUERRIERI.
CI SOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, CODE IN CARREGGIATA INTERNA PER INCIDENTE
TRA CASSIA BISS E SALARIA, E PROSEGUENDO PER TRAFFICO SI STA’ IN FILA TRA
BUFALOTTA E IL BIVIO PER LA A24 RM.TE, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA
ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E VIA PRENESTINA.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA
LA FERMATA SPAGNA E’ APERTA SOLTANTO IN USCITA.
I TRENI QUINDI FERMANO PER FAR SCENDERE I PASSEGGERI , IN ALTERNATIVA SI
PUO’ UTILIZZARE LA FERMATA BARBERINI. CHIUSA INVECE LA STAZIONE DI
CINECITTA’ PER UN INTEVENTO DELLE FORZE DELL’ORDINE, PERTANTO E’
MOMENTANEAMENTE INTERROTTO IL SERVIZIO TRA ANAGNINA E ARCO DI TRAVERTINO
NELLE DUE DIREZIONI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma