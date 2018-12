Traffico Roma del 18-12-2018 ore 16:30

VIABILITÀ ROMA DI MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018 ORE 15:20

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI,

RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST :

LA STRADA E’ CHIUSA ALL’ALTEZZA DI VIA LIVORNO IN DIREZIONE DEL FORO

ITALICO, PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE IN

SEGUITO AD UN INCIDENTE ORMAI RISOLTO. CI SONO RALLENTAMENTI E CODE A

PARTIRE DALLA STAZIONE TIBURTINA.

PER UN ALTRO INCIDENTE SU VIA DEL FORO ITALICO TRATTO DELLA TANGENZIALE,

CODE DA VIA DELLE VALLI A CORSO DI FRANCIA DIREZIONE STADIO OLIMPICO, ALTRE

CODE IN CARREGGIATA OPPOSTA DA C.SO DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA IN

DIREZIONE DI SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE FILE DA VIA

TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 RM.TE.

RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE SU VIA PINETA SACCHETTI TRA VIA DEL

FORTE BRASCHI E VIA CALISTO II VERSO VIA BOCCEA E SU VIALE DI PORTA

ARDEATINA NEI PRESSI DI VIA GUERRIERI.

CI SOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, CODE IN CARREGGIATA INTERNA PER INCIDENTE

TRA CASSIA BISS E SALARIA, E PROSEGUENDO PER TRAFFICO SI STA’ IN FILA TRA

BUFALOTTA E IL BIVIO PER LA A24 RM.TE, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA

ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E VIA PRENESTINA.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA

LA FERMATA SPAGNA E’ APERTA SOLTANTO IN USCITA.

I TRENI QUINDI FERMANO PER FAR SCENDERE I PASSEGGERI , IN ALTERNATIVA SI

PUO’ UTILIZZARE LA FERMATA BARBERINI. CHIUSA INVECE LA STAZIONE DI

CINECITTA’ PER UN INTEVENTO DELLE FORZE DELL’ORDINE, PERTANTO E’

MOMENTANEAMENTE INTERROTTO IL SERVIZIO TRA ANAGNINA E ARCO DI TRAVERTINO

NELLE DUE DIREZIONI.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma