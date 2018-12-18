Traffico Roma del 18-12-2018 ore 17:00
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA DI MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018 ORE 16.50 TR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI,
ANCORA PROBLEMI SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST : LA STRADA E’
CHIUSA ALL’ALTEZZA DI VIA LIVORNO IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO, PER
CONSENTIRE I LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE IN SEGUITO AD UN
INCIDENTE ORMAI RISOLTO. CI SONO RALLENTAMENTI E CODE A PARTIRE DALLA
STAZIONE TIBURTINA.
PER UN ALTRO INCIDENTE DA POCO RISOLTO SU VIA DEL FORO ITALICO TRATTO
DELLA TANGENZIALE, RESTANO CODE DA VIA DELLE VALLI A CORSO DI FRANCIA
DIREZIONE STADIO OLIMPICO, ALTRE CODE IN CARREGGIATA OPPOSTA DA C.SO DI
FRANCIA A VIA SALARIA IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA
TANGENZIALE FILE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 RM.TE.
DIVERSI GLI INCIDENTI IN CITTA’ RALLENTAMENTI E CODE IN VIA ARDUINO NEI
PRESSI DI VIA DELLA LEGA LOMBARDA, IN VIALE CASTRENSE NELLE VICINANZE DI
VIA NOLA, IN VIA DI PORTONACCIO IN PROSSIMITA’ DELLA TANGENZIALE,
CI SOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, CODE IN CARREGGIATA INTERNA PER
INCIDENTE TRA CASSIA E SALARIA, E PROSEGUENDO PER TRAFFICO SI STA’ IN FILA
TRA BUFALOTTA E CIAMPINOA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA
DELLA PISANA E VIA PRENESTINA.
CODE POI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DOVE LO RICORDIAMO PER LAVORI SI
TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA IN DIREZIONE DI FIUMICINO.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA
CHIUSA LA STAZIONE DI CINECITTA’ PER UN INTEVENTO DELLE FORZE DELL’ORDINE,
PERTANTO E’ INTERROTTO IL SERVIZIO TRA ANAGNINA E ARCO DI TRAVERTINO NELLE
DUE DIREZIONI. SONO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI . RICORDIAMO INOLTRE CHE LA
FERMATA SPAGNA E’ APERTA SOLTANTO IN USCITA. I TRENI QUINDI FERMANO PER FAR
SCENDERE I PASSEGGERI , IN ALTERNATIVA SI PUO’ UTILIZZARE LA FERMATA
BARBERINI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma