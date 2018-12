Traffico Roma del 18-12-2018 ore 17:30

VIABILITÀ ROMA DI MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018 ORE 17.20 TR

RESTA CHIUSO IL VECCHIO T RACCIATO DELLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DI VIA

LIVORNO IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO, PER CONSENTIRE I LAVORI DI

RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE IN SEGUITO AD UN INCIDENTE ORMAI RISOLTO. CI

SONO RALLENTAMENTI E CODE A PARTIRE DALLA STAZIONE TIBURTINA.

TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO , TRATTO DELLA TANGENZIALE CODE

VERSO SAN GIOVANNI DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA E

PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE FILE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24

RM.TE.

DIVERSI GLI INCIDENTI IN CITTA’ RALLENTAMENTI E CODE IN VIA ARDUINO NEI

PRESSI DI VIA DELLA LEGA LOMBARDA, IN VIALE CASTRENSE NELLE VICINANZE DI

VIA NOLA, IN VIA DI PORTONACCIO IN PROSSIMITA’ DELLA TANGENZIALE.

IN CENTRO POSSIBILI DIFFICOLTA’ IN VIA DI SAN GREGORIO PER L’INCENDIO DI UN

PULMAN TURISTICO, SUL POSTO SONO PRESENTI I VIGLILI DEL FUOCO.

CI SOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, CODE IN CARREGGIATA INTERNA PER

INCIDENTE TRA TRIONFALE E SALARIA, E PROSEGUENDO PER TRAFFICO SI STA’ IN

FILA TRA BUFALOTTA E CIAMPINOA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA

TRA VIA DELLA PISANA E VIA PRENESTINA.

CODE POI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DOVE LO RICORDIAMO PER LAVORI SI

TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA IN DIREZIONE DI FIUMICINO.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA

RIAPERTA LA STAZIONE DI CINECITTA’ CHIUSA PRECEDENTEMENTE PER UN INTEVENTO

DELLE FORZE DELL’ORDINE, RIATTIVATO QUINDI IL SERVIZIO TRA ANAGNINA E ARCO

DI TRAVERTINO NELLE DUE DIREZIONI CON RESIDUI RITARDI. RICORDIAMO INOLTRE

CHE LA FERMATA SPAGNA E’ APERTA SOLTANTO IN USCITA. I TRENI QUINDI FERMANO

PER FAR SCENDERE I PASSEGGERI , IN ALTERNATIVA SI PUO’ UTILIZZARE LA

FERMATA BARBERINI

