Traffico Roma del 18-12-2018 ore 18:00
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VIABILITÀ ROMA DI MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018 ORE 17.50 TR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI,
TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO , TRATTO DELLA TANGENZIALE CODE
VERSO SAN GIOVANNI DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA E
PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE FILE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24
RM.TE.
RESTA CHIUSO IL VECCHIO T RACCIATO DELLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DI VIA
LIVORNO IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO, PER CONSENTIRE I LAVORI DI
RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE IN SEGUITO AD UN INCIDENTE ORMAI RISOLTO. CI
SONO RALLENTAMENTI E CODE A PARTIRE DALLA STAZIONE TIBURTINA.
DIVERSI GLI INCIDENTI IN CITTA’ RALLENTAMENTI E CODE IN VIA ARDUINO NEI
PRESSI DI VIA DELLA LEGA LOMBARDA, IN VIALE CASTRENSE NELLE VICINANZE DI
VIA NOLA, IN VIA DI PORTONACCIO IN PROSSIMITA’ DELLA TANGENZIALE.
IN CENTRO POSSIBILI DIFFICOLTA’ IN VIA DI SAN GREGORIO PER L’INCENDIO DI
UN PULMAN TURISTICO, SUL POSTO SONO PRESENTI I VIGLILI DEL FUOCO.
CI SOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, CODE IN CARREGGIATA INTERNA PER INCIDENTE
TRA TRIONFALE E SALARIA, E PROSEGUENDO PER TRAFFICO SI STA’ IN FILA TRA
BUFALOTTA E CIAMPINOA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA
DELLA PISANA E VIA PRENESTINA.
CODE POI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DOVE LO RICORDIAMO PER LAVORI SI
TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA IN DIREZIONE DI FIUMICINO.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA
LA FERMATA SPAGNA E’ APERTA SOLTANTO IN USCITA. I TRENI QUINDI FERMANO PER
FAR SCENDERE I PASSEGGERI , IN ALTERNATIVA SI PUO’ UTILIZZARE LA FERMATA
BARBERINI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma