Traffico Roma del 18-12-2018 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA DI MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018 ORE 19.20 TR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI,
TRAFFICO ANCORA TUTTO I L PERCORSO DEL RACCORDO ANULARE, IN PARTICOLARE
CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E SALARIA, E PROSEGUENDO TRA
BUFALOTTA E CIAMPINOA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA
FIUMICINO E VIA PRENESTINA.
CODE POI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DOVE LO RICORDIAMO PER LAVORI SI
TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA IN DIREZIONE DI FIUMICINO.
TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO , TRATTO DELLA TANGENZIALE CODE
VERSO SAN GIOVANNI DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA E
PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE FILE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24
RM.TE.
RESTA CHIUSO IL VECCHIO T RACCIATO DELLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DI VIA
LIVORNO IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO, PER CONSENTIRE I LAVORI DI
RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE IN SEGUITO AD UN INCIDENTE ORMAI RISOLTO. CI
SONO RALLENTAMENTI E CODE A PARTIRE DALLA STAZIONE TIBURTINA.
RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE SU VIALE PALMIRO TOGLIATTI NELLE
VICINANZE DI VIA BATTISTA BARDANZELLU, INCIDENTE ANCHE IN VIALE CASTRENSE
NELLE VICINANZE DI VIA NOLA ANCHE IN QUESTO CASO DIFFICOLTA’ PE RIL
TRAFFICO.
IN CENTRO POSSIBILI DIFFICOLTA’ IN VIA DI SAN GREGORIO PER L’INCENDIO DI
UN PULMAN TURISTICO, SUL POSTO SONO PRESENTI I VIGLILI DEL FUOCO.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA
LE FERMATE SPAGNAE DI BARBERINI SONO APERTE SOLTANTO IN USCITA. I TRENI
QUINDI FERMANO PER FAR SCENDERE I PASSEGGERI. ATTIVATO UN SERVIZIO BUS DI
SUPPORTO TRA TERMINI -REPUBBLICA-BARBERINI-VIA VENETO -PORTA PINCIANA-
FLAMINIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma