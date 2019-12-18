Traffico Roma del 18-12-2019 ore 07:30
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SULLA VIA CASSIA UN INCIDENTE AVVENUTO TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA
POTREBBE PROVOCARE RIPERCUSSIONI. DISAGI POSSIBILI PROVENENDO DALLA
BRACCIANESE.
SULLA VIA SALARIA TRAFFICO TRA MONTEROTONDO E SETTEBAGNI MA UN INCIDENTE
PRIMA DI SETTEBAGNI POTREBBE PROVOCARE DISAGI.
TRAFFICO SULLA FLAMINIA. CODE VERSO CORSO FRANCIA.
SUL RACCORDO CODE PER TRAFFICO E UN INCIDENTE NEL TRATTO CASILINA – LA
ROMANINA
INCIDENTE SULLA VIA OSTIENSE ZONA VIA DI MALAFEDE – VITINIA DIREZIONE ROMA
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma