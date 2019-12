Traffico Roma del 18-12-2019 ore 07:30

SULLA VIA CASSIA UN INCIDENTE AVVENUTO TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA

POTREBBE PROVOCARE RIPERCUSSIONI. DISAGI POSSIBILI PROVENENDO DALLA

BRACCIANESE.

SULLA VIA SALARIA TRAFFICO TRA MONTEROTONDO E SETTEBAGNI MA UN INCIDENTE

PRIMA DI SETTEBAGNI POTREBBE PROVOCARE DISAGI.

TRAFFICO SULLA FLAMINIA. CODE VERSO CORSO FRANCIA.

SUL RACCORDO CODE PER TRAFFICO E UN INCIDENTE NEL TRATTO CASILINA – LA

ROMANINA

INCIDENTE SULLA VIA OSTIENSE ZONA VIA DI MALAFEDE – VITINIA DIREZIONE ROMA

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma