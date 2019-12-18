Traffico Roma del 18-12-2019 ore 08:00
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SULLA VIA CASSIA DISAGI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI.
OLTRE AL TRAFFICO, UN INCIDENTE.
SULLA VIA SALARIA INCIDENTE TRA TENUTA SANTA COLOMBA E SETTEBAGNI. CI SONO
RALLENTAMENTI.
INCIDENTE SULLA COMPLANARE DI INGRESSO ALLA CARREGGIATA INTERNA DEL
RACCORDO PROVENENDO DALLA A1 ROMA-NAPOLI. E POI INCIDENTE ANCHE SULLA
DIRAMAZIONE TRA TORRENOVA E IL RACCORDO.
SULLA VIA OSTIENSE TRAFFICO INTENSO E CODE TRA CASAL BERNOCCHI E VITINIA
DIREZIONE ROMA; IN PRECEDENZA C’ERA UN INCIDENTE
IN RITARDO LE LINEE TRAM 5, 14 E 19; LA CAUSA, UN GUASTO AVVENUTO TRA VIA
PRENESTINA E VIA GIOVENALE.
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma