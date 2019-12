Traffico Roma del 18-12-2019 ore 08:00

SULLA VIA CASSIA DISAGI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI.

OLTRE AL TRAFFICO, UN INCIDENTE.

SULLA VIA SALARIA INCIDENTE TRA TENUTA SANTA COLOMBA E SETTEBAGNI. CI SONO

RALLENTAMENTI.

INCIDENTE SULLA COMPLANARE DI INGRESSO ALLA CARREGGIATA INTERNA DEL

RACCORDO PROVENENDO DALLA A1 ROMA-NAPOLI. E POI INCIDENTE ANCHE SULLA

DIRAMAZIONE TRA TORRENOVA E IL RACCORDO.

SULLA VIA OSTIENSE TRAFFICO INTENSO E CODE TRA CASAL BERNOCCHI E VITINIA

DIREZIONE ROMA; IN PRECEDENZA C’ERA UN INCIDENTE

IN RITARDO LE LINEE TRAM 5, 14 E 19; LA CAUSA, UN GUASTO AVVENUTO TRA VIA

PRENESTINA E VIA GIOVENALE.

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma