Traffico Roma del 18-12-2019 ore 09:30

DIFFICOLTà DI CIRCOLAZIONE SULLA VIA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI PIAZZA

SEMPIONE VERSO CORSO TRIESTE. RIPERCUSSIONI NELLE VIE CIRCOSTANTI.

SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI E CODE VERSO LO STADIO, NEL TRATTO: A24,

TIBURTINA, SALARIA.

DISAGI SULLA VIA CASILINA TRA VIA DI ACQUA BULLICANTE E IL PIGNETO. SI

PROCEDE IN CODA.

CODE SULL’AURELIA ANTICA ALTEZZA VIA DELLA PISANA IN DIREZIONE

DELL’OLIMPICA

TRAFFICO SUL RACCORDO, CON CODE SUL TRATTO PISANA-AURELIA E INCOLONNAMENTI

TRA LE USCITE CASILINA E APPIA.

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma