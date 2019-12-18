Traffico Roma del 18-12-2019 ore 09:30
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DIFFICOLTà DI CIRCOLAZIONE SULLA VIA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI PIAZZA
SEMPIONE VERSO CORSO TRIESTE. RIPERCUSSIONI NELLE VIE CIRCOSTANTI.
SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI E CODE VERSO LO STADIO, NEL TRATTO: A24,
TIBURTINA, SALARIA.
DISAGI SULLA VIA CASILINA TRA VIA DI ACQUA BULLICANTE E IL PIGNETO. SI
PROCEDE IN CODA.
CODE SULL’AURELIA ANTICA ALTEZZA VIA DELLA PISANA IN DIREZIONE
DELL’OLIMPICA
TRAFFICO SUL RACCORDO, CON CODE SUL TRATTO PISANA-AURELIA E INCOLONNAMENTI
TRA LE USCITE CASILINA E APPIA.
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma