Traffico Roma del 18-12-2019 ore 10:00

PER UN INCIDENTE CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA NEL

TRATTO TRA IL SANT’ANDREA E LA CASSIA. MENTRE PER LAVORI, BREVI CODE SULLA

CASSIA VEIENTANA ALTEZZA FORMELLO DIREZIONE ROMA.

IN TANGENZIALE, TRAFFICO, CODE TRA LA NOMENTANA E LA SALARIA DIREZIONE

STADIO

CODE PER TRAFFICO IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA IL FORTE BRASCHI E LA

GALLERIA GIOVANNI XXIII.

DISAGI SUL LUNGOTEVERE. SI PROCEDE IN CODA TRA PONTE SISTO E CORSO VITTORIO

QUINDI IN DIREZIONE FLAMINIO-PIAZZA DEL POPOLO.

SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO INCOLONNAMENTI TRA IL RACCORDO E L’EUR

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma