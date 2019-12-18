Traffico Roma del 18-12-2019 ore 10:30
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PER UN INCIDENTE CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA NEL
TRATTO TRA IL SANT’ANDREA E LA CASSIA. MENTRE PER LAVORI, BREVI CODE SULLA
CASSIA VEIENTANA ALTEZZA FORMELLO DIREZIONE ROMA.
IN TANGENZIALE, TRAFFICO, CODE TRA LA NOMENTANA E LA SALARIA DIREZIONE
STADIO
CODE PER TRAFFICO IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA IL FORTE BRASCHI E LA
GALLERIA GIOVANNI XXIII.
DISAGI SUL LUNGOTEVERE. SI PROCEDE IN CODA TRA PONTE SISTO E CORSO VITTORIO
QUINDI IN DIREZIONE FLAMINIO-PIAZZA DEL POPOLO.
SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO INCOLONNAMENTI TRA IL RACCORDO E L’EUR
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma