Traffico Roma del 18-12-2019 ore 11:30

PER LAVORI CIRCA 2 KM DI CODA SULLA CASSIA VEIENTANA TRA LE RUGHE E

FORMELLO DIREZIONE ROMA. POSSIBILI RIPERCUSSIONI SULLA VIA CASSIA. VIA

CASSIA DOVE ABBIAMO CODE PER TRAFFICO TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E VIA DI

GROTTAROSSA.

TRAFFICO INTENSO CON CODE TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA DELLA PINETA

SACCHETTI.

SUL LUNGOTEVERE RALLENTAMENTI TRA PONTE MAZZINI E VIA ZANARDELLI.

RALLENTAMENTI QUINDI IN DIREZIONE DEL FLAMINIO

LAVORI SULLA VIA TUSCOLANA PROVOCANO RALLENTAMENTI ALTEZZA CINECITTÀ

DIREZIONE SAN GIOVANNI; SI TRANSITA CON UN RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma