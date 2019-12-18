Traffico Roma del 18-12-2019 ore 12:30
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PER LAVORI CIRCA 2 KM DI CODA SULLA CASSIA VEIENTANA TRA LE RUGHE E
FORMELLO DIREZIONE ROMA. POSSIBILI RIPERCUSSIONI SULLA VIA CASSIA. VIA
CASSIA DOVE ABBIAMO CODE PER TRAFFICO TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E VIA DI
GROTTAROSSA.
TRAFFICO INTENSO CON CODE TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA DELLA PINETA
SACCHETTI.
SUL LUNGOTEVERE RALLENTAMENTI TRA PONTE MAZZINI E VIA ZANARDELLI.
RALLENTAMENTI QUINDI IN DIREZIONE DEL FLAMINIO
LAVORI SULLA VIA TUSCOLANA PROVOCANO RALLENTAMENTI ALTEZZA CINECITTÀ
DIREZIONE SAN GIOVANNI; SI TRANSITA CON UN RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
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ROMA.
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma