Traffico Roma del 18-12-2019 ore 14:30
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SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA PER INCIDENTE CODE TRA APPIA E LA
RUSTICA. NELLA DIREZIONE OPPOSTA, CARREGGIATA INTERNA, I CURIOSI RALLENTANO
IL TRAFFICO
SEMPRE PER INCIDENTE DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SULLA CRISTOFORO COLOMBO
ALTEZZA VIA DEL CANALE DELLA LINGUA
SULLA PONTINA FILE PER TRAFFICO E LAVORI TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI
DECIMA VERSO ROMA
LAVORI SULLA VIA TUSCOLANA TRA CINECITTÀ E VIALE PALMIRO TOGLIATTI.
POSSIBILI RIPERCUSSIONI.
LAVORI IN PROGRAMMA QUESTA NOTTE SULLA TANGENZIALE EST, CHIUSA DALLE 22
VERSO L’OLIMPICO DA VIA DEI CAMPI SPORTIVI A CORSO FRANCIA.
TRA LE 10 E LE 20 È IN SERVIZIO LA NAVETTA SHOPPING, IL BUS CHE SI SPOSTA
NELLE PRINCIPALI VIE E STRADE DEL CENTRO E FA CAPOLINEA IN VIA DI PORTA
PINCIANA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma