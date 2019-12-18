Traffico Roma del 18-12-2019 ore 15:30
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INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMEMTI IN CARREGGIATA
INTERNA TRA FLAMNIA E SALARIA E TRA LA BUFALOTTA E LA TIBURTINA,
RALLENTAMENTI CHE RITROVIAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO TRA
LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA
IN CITTA’ TRAFFICO CONGESTIONATO SU VIA BALDO DEGLI UBALDI TRA VIA ANGELO
EMO E PIAZZA IRNERIO VERSO IL RACCORDO ANULARE, STESSA COSA SU VIA
ANASTASIO II
LAVORI SULLA VIA TUSCOLANA TRA CINECITTÀ E VIALE PALMIRO TOGLIATTI.
POSSIBILI RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO .
LAVORI IN PROGRAMMA QUESTA NOTTE SULLA TANGENZIALE EST, CHIUSA DALLE 22
VERSO L’OLIMPICO DA VIA DEI CAMPI SPORTIVI A CORSO FRANCIA.
TUTTI I GIORNI TRA LE 10 E LE 20 È IN SERVIZIO LA NAVETTA SHOPPING, IL BUS
CHE SI SPOSTA NELLE PRINCIPALI VIE E STRADE DEL CENTRO E FA CAPOLINEA IN
VIA DI PORTA PINCIANA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma