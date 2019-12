Traffico Roma del 18-12-2019 ore 15:30

INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMEMTI IN CARREGGIATA

INTERNA TRA FLAMNIA E SALARIA E TRA LA BUFALOTTA E LA TIBURTINA,

RALLENTAMENTI CHE RITROVIAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO TRA

LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA

IN CITTA’ TRAFFICO CONGESTIONATO SU VIA BALDO DEGLI UBALDI TRA VIA ANGELO

EMO E PIAZZA IRNERIO VERSO IL RACCORDO ANULARE, STESSA COSA SU VIA

ANASTASIO II



LAVORI SULLA VIA TUSCOLANA TRA CINECITTÀ E VIALE PALMIRO TOGLIATTI.

POSSIBILI RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO .

LAVORI IN PROGRAMMA QUESTA NOTTE SULLA TANGENZIALE EST, CHIUSA DALLE 22

VERSO L’OLIMPICO DA VIA DEI CAMPI SPORTIVI A CORSO FRANCIA.

TUTTI I GIORNI TRA LE 10 E LE 20 È IN SERVIZIO LA NAVETTA SHOPPING, IL BUS

CHE SI SPOSTA NELLE PRINCIPALI VIE E STRADE DEL CENTRO E FA CAPOLINEA IN

VIA DI PORTA PINCIANA.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.

———————–

AUTORE: SONIA CERQUETANI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma