Traffico Roma del 18-12-2019 ore 17:30
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SUL RACCORDO ANULARE, TRAFFICO INTENSO CON RALLENTAMENTI E CODE IN
CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E SALARIA E TRA LA BUFALOTTA E LO SVINCOLO
A24, RALLENTAMENTI CHE RITROVIAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO
TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA
FILE SULLA TANGENZIALE EST TRA CORSO DI FRANCIA E LA SALARIA E PIU’ AVANTI
TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E LO SIVNCOLO PER IL TRATTO URBANO DELLA A24 E
TRA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE TUTTO VERSO SAN GIOVANNI
IN CITTA’ DIFFICOLTA’ DI TRANSITO PER INCIDENTE SU PIAZZA DELLA ROVERE
TRAFFICO CONGESTIONATO SU VIA BALDO DEGLI UBALDI TRA VIA ANGELO EMO E
PIAZZA IRNERIO VERSO IL RACCORDO ANULARE, STESSA COSA SU VIA ANASTASIO II
LAVORI IN PROGRAMMA QUESTA NOTTE SULLA TANGENZIALE EST, CHIUSA DALLE 22 E
FINO ALLE 6,00 DI DOMANI VERSO SAN GIOVENNI LA NUOVA CIRCONVALLAZIONE
INTENRA TRA VIA NOMENTANA E VIA TIBURTINA
TUTTI I GIORNI TRA LE 10,00 E LE 20,00 È IN SERVIZIO LA NAVETTA SHOPPING,
IL BUS CHE SI SPOSTA NELLE PRINCIPALI VIE E STRADE DEL CENTRO E FA
CAPOLINEA IN VIA DI PORTA PINCIANA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma