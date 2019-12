Traffico Roma del 18-12-2019 ore 18:00

TRAFFICO MOLTO INTENSO SULLE STRADE DELLA CAPITALE E NON MANCANO GLI

INCIDENTI, PROPRIO PER INCIDENTE RALLENTAMETI SU VIA COLLATINA ALTEZZA VIA

RENATO BIROLLI E POI SU PIAZZA DELLA ROVERE

TRAFFICO CONGESTIONATO SU VIA BALDO DEGLI UBALDI TRA VIA ANGELO EMO E

PIAZZA IRNERIO VERSO IL RACCORDO ANULARE, STESSA COSA SU VIA ANASTASIO II

LUNGHE CODE SULLA FLAMINIA DA CORSO DI FRANCIA AL RACCORDO ANULARE E SULLA

SALARIA TRA L’AEROROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE EST

FILE A TRATTI ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 NELLE DUE DIREZIONI TRA

PORTONACCIO E VIALE PALMIRO TOGLIATTI

FILE SULLA TANGENZIALE EST TRA CORSO DI FRANCIA E LA SALARIA E PIU’ AVANTI

TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E LO SIVNCOLO PER IL TRATTO URBANO DELLA A24 E

TRA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE TUTTO VERSO SAN GIOVANNI, RALLENTAM,ENTI

ANCHE DIREZIONE STADIO OLIMPICO TRA SVICNOLO A24 E NOMENTANA

SUL RACCORDO ANULARE, TRAFFICO INTENSO CON RALLENTAMENTI E CODE IN

CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E SALARIA E TRA LA BUFALOTTA E LA

PRENESTINA, RALLENTAMENTI E CODE CHE RITROVIAMO LUNGO LA CARREGGIATA

ESTERNA DEL RACCORDO TRA LA ROMA FIUMICINO E L’APPIA

AUTORE: SONIA CERQUETANI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma