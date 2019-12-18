Traffico Roma del 18-12-2019 ore 18:00
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TRAFFICO MOLTO INTENSO SULLE STRADE DELLA CAPITALE E NON MANCANO GLI
INCIDENTI, PROPRIO PER INCIDENTE RALLENTAMETI SU VIA COLLATINA ALTEZZA VIA
RENATO BIROLLI E POI SU PIAZZA DELLA ROVERE
TRAFFICO CONGESTIONATO SU VIA BALDO DEGLI UBALDI TRA VIA ANGELO EMO E
PIAZZA IRNERIO VERSO IL RACCORDO ANULARE, STESSA COSA SU VIA ANASTASIO II
LUNGHE CODE SULLA FLAMINIA DA CORSO DI FRANCIA AL RACCORDO ANULARE E SULLA
SALARIA TRA L’AEROROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE EST
FILE A TRATTI ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 NELLE DUE DIREZIONI TRA
PORTONACCIO E VIALE PALMIRO TOGLIATTI
FILE SULLA TANGENZIALE EST TRA CORSO DI FRANCIA E LA SALARIA E PIU’ AVANTI
TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E LO SIVNCOLO PER IL TRATTO URBANO DELLA A24 E
TRA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE TUTTO VERSO SAN GIOVANNI, RALLENTAM,ENTI
ANCHE DIREZIONE STADIO OLIMPICO TRA SVICNOLO A24 E NOMENTANA
SUL RACCORDO ANULARE, TRAFFICO INTENSO CON RALLENTAMENTI E CODE IN
CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E SALARIA E TRA LA BUFALOTTA E LA
PRENESTINA, RALLENTAMENTI E CODE CHE RITROVIAMO LUNGO LA CARREGGIATA
ESTERNA DEL RACCORDO TRA LA ROMA FIUMICINO E L’APPIA
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma