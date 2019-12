Traffico Roma del 18-12-2019 ore 18:30

INTENSO IL TRAFFICO SULLE STRADE DELLA CAPITALE E NON MANCANO PURTROPPO

GLI INCIDENTI, PROPRIO PER INCIDENTE RALLENTAMETI SU VIA COLLATINA ALTEZZA

VIA RENATO BIROLLI E POI SU PIAZZA DELLA ROVERE

ALTRO INCIDENTE CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA TIBURTINA ALL’INCROCIO

CON VIA DELLE MESSI D’ORO

TRAFFICO CONGESTIONATO SU VIA BALDO DEGLI UBALDI TRA VIA ANGELO EMO E

PIAZZA IRNERIO VERSO IL RACCORDO ANULARE, STESSA COSA SU VIA ANASTASIO II

LUNGHE CODE SULLA FLAMINIA DA CORSO DI FRANCIA AL RACCORDO ANULARE E SULLA

SALARIA TRA L’AEROROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE EST

FILE A TRATTI ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 NELLE DUE DIREZIONI TRA

PORTONACCIO E VIALE PALMIRO TOGLIATTI

FILE SULLA TANGENZIALE EST TRA CORSO DI FRANCIA E LA SALARIA E PIU’ AVANTI

TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E LO SIVNCOLO PER IL TRATTO URBANO DELLA A24 E

TRA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE TUTTO VERSO SAN GIOVANNI, RALLENTAM,ENTI

ANCHE DIREZIONE STADIO OLIMPICO TRA SVICNOLO A24 E NOMENTANA

SUL RACCORDO ANULARE, TRAFFICO INTENSO CON RALLENTAMENTI E CODE IN

CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E SALARIA E TRA LA BUFALOTTA E LA

PRENESTINA, RALLENTAMENTI E CODE CHE RITROVIAMO LUNGO LA CARREGGIATA

ESTERNA DEL RACCORDO TRA LA ROMA FIUMICINO E L’APPIA

FILE SULLA PONTINA TRA TOR DE CENCI E IL RACCORDO ANUALRE VERSO ROMA CENTRO

E IN DIREZIONE DI POMEZIA TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E IL RACCORDO

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

AUTORE: SONIA CERQUETANI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma