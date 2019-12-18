Traffico Roma del 18-12-2019 ore 19:00
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INTENSO IL TRAFFICO SULLE STRADE DELLA CAPITALE E NON MANCANO PURTROPPO
GLI INCIDENTI, PROPRIO PER INCIDENTE RALLENTAMETI SU VIA COLLATINA ALTEZZA
VIA RENATO BIROLLI E POI SU PIAZZA DELLA ROVERE
ALTRO INCIDENTE CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA TIBURTINA ALL’INCROCIO
CON VIA DELLE MESSI D’ORO
TRAFFICO CONGESTIONATO SU VIA BALDO DEGLI UBALDI TRA VIA ANGELO EMO E
PIAZZA IRNERIO VERSO IL RACCORDO ANULARE, STESSA COSA SU VIA ANASTASIO II
LUNGHE CODE SULLA FLAMINIA DA CORSO DI FRANCIA AL RACCORDO ANULARE E SULLA
SALARIA TRA L’AEROROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE EST
FILE A TRATTI ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 NELLE DUE DIREZIONI TRA
PORTONACCIO E VIALE PALMIRO TOGLIATTI
FILE SULLA TANGENZIALE EST TRA CORSO DI FRANCIA E LA SALARIA E PIU’ AVANTI
TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E LO SIVNCOLO PER IL TRATTO URBANO DELLA A24 E
TRA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE TUTTO VERSO SAN GIOVANNI, RALLENTAM,ENTI
ANCHE DIREZIONE STADIO OLIMPICO TRA SVICNOLO A24 E NOMENTANA
SUL RACCORDO ANULARE, TRAFFICO INTENSO CON RALLENTAMENTI E CODE IN
CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E SALARIA E TRA LA BUFALOTTA E LA
PRENESTINA, RALLENTAMENTI E CODE CHE RITROVIAMO LUNGO LA CARREGGIATA
ESTERNA DEL RACCORDO TRA LA ROMA FIUMICINO E L’APPIA
FILE SULLA PONTINA TRA TOR DE CENCI E IL RACCORDO ANUALRE VERSO ROMA CENTRO
E IN DIREZIONE DI POMEZIA TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E IL RACCORDO
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma