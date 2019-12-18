Traffico Roma del 18-12-2019 ore 19:30
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ANCORA INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE IN
CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E SALARIA E TRA LA BUFALOTTA E LA
PRENESTINA, RALLENTAMENTI E CODE CHE RITROVIAMO LUNGO LA CARREGGIATA
ESTERNA DEL RACCORDO TRA LA ROMA FIUMICINO E LO SVINCOLO A24
FILE A TRATTI ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 NELLE DALLA TANGENZIALE
EST AL RACCORDO ANULARE E VERSO LA TANGENZIALE ALTEZZA VIA PALMIRO
TOGLIATTI
CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA CORSO DI FRANCIA E LA SALARIA E PIU’ AVANTI
TRA LA TIBURTINA E LO SVINCOLO A24 E TRA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE
TUTTO VERSO SAN GIOVANNI, RALLENTAM,ENTI ANCHE DIREZIONE STADIO OLIMPICO
TRA TIBURTINA E NOMENTANA
FILE SULLA PONTINA TRA TOR DE CENCI E IL RACCORDO ANUALRE VERSO ROMA CENTRO
E IN DIREZIONE DI POMEZIA TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E IL RACCORDO
LAVORI IN PROGRAMMA QUESTA NOTTE SULLA TANGENZIALE EST, CHIUSA DALLE 22 E
FINO ALLE 6,00 DI DOMANI VERSO SAN GIOVENNI LA NUOVA CIRCONVALLAZIONE
INTENRA TRA VIA NOMENTANA E VIA TIBURTINA
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma