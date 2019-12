Traffico Roma del 18-12-2019 ore 19:30

ANCORA INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE IN

CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E SALARIA E TRA LA BUFALOTTA E LA

PRENESTINA, RALLENTAMENTI E CODE CHE RITROVIAMO LUNGO LA CARREGGIATA

ESTERNA DEL RACCORDO TRA LA ROMA FIUMICINO E LO SVINCOLO A24

FILE A TRATTI ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 NELLE DALLA TANGENZIALE

EST AL RACCORDO ANULARE E VERSO LA TANGENZIALE ALTEZZA VIA PALMIRO

TOGLIATTI

CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA CORSO DI FRANCIA E LA SALARIA E PIU’ AVANTI

TRA LA TIBURTINA E LO SVINCOLO A24 E TRA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE

TUTTO VERSO SAN GIOVANNI, RALLENTAM,ENTI ANCHE DIREZIONE STADIO OLIMPICO

TRA TIBURTINA E NOMENTANA

FILE SULLA PONTINA TRA TOR DE CENCI E IL RACCORDO ANUALRE VERSO ROMA CENTRO

E IN DIREZIONE DI POMEZIA TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E IL RACCORDO

LAVORI IN PROGRAMMA QUESTA NOTTE SULLA TANGENZIALE EST, CHIUSA DALLE 22 E

FINO ALLE 6,00 DI DOMANI VERSO SAN GIOVENNI LA NUOVA CIRCONVALLAZIONE

INTENRA TRA VIA NOMENTANA E VIA TIBURTINA

AUTORE: SONIA CERQUETANI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma