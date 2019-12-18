Traffico Roma del 18-12-2019 ore 20:00
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INCIDENTI CON DIFFICLTA’ DI TRANSITO IN CENTTRO SU CORSO VITTORIO EMANUELE
II ALTEZZA PIAZZA DEL GESU’ E SUL LUNGOTEVERE DELLA FARNESINA NEI PRESSI DI
PIAZZA TRILUSSA
ALTRO INCIDENTE ALL’EUR, RALLENTAMENTI SU VIA DELLE TRE FONTANE INCROCIO
CON VIALE DEL’ARTIGIANATO
INCIDENTE CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA PORTUENSE ALTEZZA VIA DELLA
MURATELLA
ANCORA INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE IN
CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E SALARIA, TRA NOMENTANA E SVICNOLO A24 EE
TRA CASILINA E APPIA, E POI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E
L’ANAGNINA
CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA CORSO DI FRANCIA E LA SALARIA NELLE DUE
DIREZIONI E VERSO LO STADIO OLIMPICO TRA TIBURTINA E NOMENTANA
LAVORI IN PROGRAMMA QUESTA NOTTE SULLA TANGENZIALE EST, CHIUSA DALLE 22 E
FINO ALLE 6,00 DI DOMANI VERSO SAN GIOVENNI LA NUOVA CIRCONVALLAZIONE
INTENRA TRA VIA NOMENTANA E VIA TIBURTINA
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma