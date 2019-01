Traffico Roma del 19-01-2019 ore 08:30

VIABILITÀ ROMA SABATO 19 GENNAIO 2019 ORE 08:20

CONTINUA AD ESSERE SCARSA LA CIRCOLAZIONE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO.

NESSUN PROBLEMA PER GLI SPOSTAMENTI IN CITTA’ . CIRCOLAZIONE SCORREVOLE

ANCHE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24.

POSSIBILI DISAGI QUEST’OGGI A PARTIRE DALLE ORE 10, IN ZONA SAN GIOVANNI

PER UN EVENTO RELIGIOSO PRESSO LA BASILICA PAPALE DI SAN GIOVANNI IN

LATERANO CHE TERMINERA’ NEL POMERIGGIO.

SEMPRE ALLE ORE 10 E’ IN PROGRAMMA UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA SANTI

APOSTOLI, POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE SINO ALLE ORE 13.00.

ALLO STADIO OLIMPICO.OGGI ALLE ORE 15,00 FISCHIO D’INIZIO PER LA 20 ESIMA

GIORNATA DI CAMPIONATO, IN CAMPO LA ROMA CONTRO IL TORINO.

ISTITUITA UNA PROVVISORIA DISCIPLINA DI TRAFFICO A PARTIRE DALLE ORE 10.00

E DALLE ORE 16.30, PER FAVORIRE IL DEFLUSSO DEGLI SPETTATORI, VERRA’

ISTITUITO IL SENSO UNICO DI MARCIA SUL LUNGOTEVERE MARESCIALLO DIAZ ED IN

VIALE TOR DI QUINTO VERSO IL RACCORSO ANULARE.

BLOCCO ECOLOGICO DELLA CIRCOLAZIONE OGGI NELLA CAPITALE , PER I VEICOLI

PIU’ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE, DALLE ORE 7.30 ALLE ORE

20.30. IL DIVIETO RIGUARDA CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI FINO A DA EURO 1 ,

AUTOVEICOLI A BENZINA E A GASOLIO FINO AD EURO 2

