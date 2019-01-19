Traffico Roma del 19-01-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 19 GENNAIO 2019 ORE 09:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI …
LA MATTINA PROSEGUE SENZA PARTICOLARI DISAGI LA CIRCOLAZIONE E’ ANCORA
SCARSA. NESSUN PROBLEMA PER GLI SPOSTAMENTI IN CITTA’ . CIRCOLAZIONE
SCORREVOLE ANCHE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24.
POSSIBILI DISAGI QUEST’OGGI A PARTIRE DALLE ORE 10, IN ZONA SAN GIOVANNI
PER UN EVENTO RELIGIOSO PRESSO LA BASILICA PAPALE DI SAN GIOVANNI IN
LATERANO CHE TERMINERA’ NEL POMERIGGIO.
SEMPRE ALLE ORE 10 E’ IN PROGRAMMA UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA SANTI
APOSTOLI, POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE SINO ALLE ORE 13.00.
ALLO STADIO OLIMPICO.OGGI CON L’ANTICIPO DEL SABATO POMERIGGIO SI APRE IL
GIRONE DI RITORNO CON LA SFIDA TRA ROMA E TORINO .ALLE ORE 15,00 FISCHIO
D’INIZIO PER LA 20 ESIMA GIORNATA DI CAMPIONATO,
ISTITUITA UNA PROVVISORIA DISCIPLINA DI TRAFFICO A PARTIRE DALLE ORE 10.00
E DALLE ORE 16.30, PER FAVORIRE IL DEFLUSSO DEGLI SPETTATORI, VERRA’
ISTITUITO IL SENSO UNICO DI MARCIA SUL LUNGOTEVERE MARESCIALLO DIAZ ED IN
VIALE TOR DI QUINTO VERSO IL RACCORSO ANULARE.
BLOCCO ECOLOGICO DELLA CIRCOLAZIONE OGGI NELLA CAPITALE , PER I VEICOLI
PIU’ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE, DALLE ORE 7.30 ALLE ORE
20.30. IL DIVIETO RIGUARDA CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI FINO A DA EURO 1 ,
AUTOVEICOLI A BENZINA E A GASOLIO FINO AD EURO 2..
DA MASSIMILIANO MARAZZI E’ TUTTO A PIU’ TARDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma