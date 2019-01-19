Traffico Roma del 19-01-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 19 GENNAIO 2019 ORE 11:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI …
RALLENTAMENTI IN VIA DEL FORO ITALICO TRA VIA SALARIA E VIA DEI CAMPI
SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO
SI RALLENTA ANCHE SULLA VIA CASSIA TRA LA VIA BRACCIANESE E VIA TRIONFALE
VERSO IL CENTRO CITTA’..
PER UN INCIDENTE POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIA ANGELO EMO NEI PRESSI DI
VIA MARCANTONIO BRAGADIN.
SEMPRE PER INCIDENTE SONO POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIA DI VERMICINO
ALL’ALTEZZA DI VIA DEL TORRACCIO STESSA SITUAZIONE IN VIALE DI CASTEL
PORZIANO IN PROSSIMITA’ DI VIA EGNA.
POSSIBILI DISAGI POI IN ZONA SAN GIOVANNI PER UN EVENTO RELIGIOSO
INIZIATO ALLE ORE 10.00, PRESSO LA BASILICA PAPALE DI SAN GIOVANNI IN
LATERANO. IL TERMINE E’ PREVISTO NEL POMERIGGIO.
E’ IN PIENO SVOLGIMENTO UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA SANTI APOSTOLI,
POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE SINO ALLE ORE 13.00.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RIPRISTINATA SULL’INTERO PERCORSO
LA LINEA TRAM 19 . RIMANGONO ATTIVI INVECE I BUS NAVETTA SULLA LINEA 2
LUNGO TUTTO IL PERCORSO A SEGUITO DI LAVORI ALLA GALLERIA DEI SOTTOSERVIZI
DI VIA FLAMINIA.
DOMANI DOMENICA 20 GENNAIO IN PROGRAMMA DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 11.30 LA
XX EDIZIONEDELLA CORSA DI MIGUEL. LA GARA SI SVOLGERA’ TRA L’OLIMPICO E TOR
DI QUINTO I QUARTIERI DELLA VITTORIA E FLAMINIO. ISTITUITA UNA NUOVA
DISCIPLINA DI TRAFFICO PROVVISORIA EDDEVIATE 13 LINEE DI SUPERFICIE.
DA MASSIMILIANO MARAZZI E’ TUTTO A PIU’ TARDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma