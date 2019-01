Traffico Roma del 19-01-2019 ore 12:30

ROMA INFOMOBILITÀ SABATO 19 GENNAIO 2019 ORE 12.20 MAX MAR

PERMANGONO RALLENTAMENTI IN VIA DEL FORO ITALICO TRA VIA SALARIA E VIA DEI

CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO

SI RALLENTA ANCHE SULLA VIA CASSIA TRA LA VIA BRACCIANESE E VIA TRIONFALE

VERSO IL CENTRO CITTA’..

PER UN INCIDENTE POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIA RAIMONDO SCINTU SIAMO IN

ZONA CINECITTA’

SEMPRE PER INCIDENTE SONO POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIA DI VERMICINO

ALL’ALTEZZA DI VIA DEL TORRACCIO STESSA SITUAZIONE IN VIALE DI CASTEL

PORZIANO IN PROSSIMITA’ DI VIA EGNA.

ANCORA PER INCIDENTE SI RALLENTA IN VIA DI ACILIA NEI PRESSI DI VIA

POSIDIPPO

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRA LA VIA

ARDEATINA E L’USCITA PER ROMA SUD IN CARREGGIATA INTERNA.

POSSIBILI DISAGI POI IN ZONA SAN GIOVANNI PER UN EVENTO RELIGIOSO

INIZIATO ALLE ORE 10.00, PRESSO LA BASILICA DI SAN GIOVANNI IN LATERANO. IL

TERMINE E’ PREVISTO NEL POMERIGGIO.

E’ IN PIENO SVOLGIMENTO LA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA SANTI APOSTOLI,

POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE SINO ALLE ORE 13.00.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RIPRISTINATA SULL’INTERO PERCORSO

LA LINEA TRAM 19 .

RIMANGONO ATTIVI INVECE I BUS NAVETTA SULLA LINEA 2 LUNGO L’INTERO

PERCORSO A SEGUITO DI LAVORI ALLA GALLERIA DEI SOTTOSERVIZI DI VIA

FLAMINIA.

DOMANI DOMENICA 20 GENNAIO IN PROGRAMMA DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 11.30 LA

XX EDIZIONE DELLA CORSA DI MIGUEL. LA GARA SI SVOLGERA’ TRA L’OLIMPICO E

TOR DI QUINTO INTERESSATI QUINDI I QUARTIERI DELLA VITTORIA E FLAMINIO.

ISTITUITA UNA NUOVA DISCIPLINA DI TRAFFICO PROVVISORIA E DEVIATE 13 LINEE

DI SUPERFICIE..

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma