Traffico Roma del 19-01-2019 ore 13:30

TRAFFICO INCOLONNATO SULLA VIA CASSIA TRA LA VIA BRACCIANESE E VIA

TRIONFALE VERSO IL CENTRO CITTA’..

C’E’ MOLTO TRAFFICO ANCHE IN VIA DI TORREVECCHIA CON RALLENTAMENTI TRA

VIA DELLA VALLE DEI FONTANILI E VIA DELL’ACQUEDOTTO DEL PESCHIERA .

SI RALLENTA ANCHE SULLA VIA NOMENTANA TRA VIA DI CASAL BOCCONE E VIA ARTURO

GRAF IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E SULLA VIA APPIA TRA IL RACCORDO E

CAPANNELLE VERSO IL CENTRO CITTA’.

FILE LUNGO VIA CILICIA TRA VIA APPIA ANTICA E PIAZZA GALERIA VERSO SAN

GIOVANNI

PER UN INCIDENTE POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIA RAIMONDO SCINTU SIAMO IN

ZONA CINECITTA’

SEMPRE PER INCIDENTE SONO POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIA DI VERMICINO

ALL’ALTEZZA DI VIA DEL TORRACCIO STESSA SITUAZIONE IN VIA DI ACILIA IN

PROSSIMITA’ DI VIA POSIDIPPO

TRAFFICATA LA PONTINA CON RALLENTAMENTI TRA CASTEL ROMANO E VIA DI DECIMA

VERSO ROMA.

POSSIBILI DISAGI POI IN ZONA SAN GIOVANNI PER UN EVENTO RELIGIOSO

INIZIATO ALLE ORE 10.00, PRESSO LA BASILICA DI SAN GIOVANNI IN LATERANO. IL

TERMINE E’ PREVISTO NEL POMERIGGIO.

DOMANI DOMENICA 20 GENNAIO IN PROGRAMMA DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 11.30 LA

XX EDIZIONE DELLA CORSA DI MIGUEL. LA GARA SI SVOLGERA’ TRA L’OLIMPICO E

TOR DI QUINTO INTERESSATI QUINDI I QUARTIERI DELLA VITTORIA E FLAMINIO.

ISTITUITA UNA NUOVA DISCIPLINA DI TRAFFICO PROVVISORIA E DEVIATE 13 LINEE

DI SUPERFICIE.

