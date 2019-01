Traffico Roma del 19-01-2019 ore 15:30

VIABILITÀ ROMA SABATO 19 GENNAIO 2019 ORE 15:20

TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLA TANGENZIALE EST.

PRUDENZA IN ZONA LAURENTINA DOVE PER UN GRAVE INCIDENTE CON IL RIBALTAMENTO

DI UN VEICOLO SI VIAGGIA CON UN SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA DI PORTA

MEDAGLIA TRA VIA LAURENTINA E VIA DI TORRE DI SANT’ANASTASIA.

CONTINUA A ESSERE SOSPESA LA METRO A TRA OTTAVIANO E BATTISTINI IN ENTRAMBE

LE DIREZIONI. IL SERVIZIO CONTINUA CON IL BUS 490 CHE PUÒ ESSERE UTILIZZATO

TRA OTTAVIANO E CORNELIA. UTILE ANCHE LA LINEA FL3 PER ARRIVARE A VALLE

AURELIA.

È TORNATA ALLE 15 LA SERIE A ALLO STADIO OLIMPICO CON ROMA-TORINO. PER

AGEVOLARE IL DEFLUSSO DEGLI SPETTATORI, COME DI CONSUETO VIENE ATTIVATO IL

SENSO UNICO DI MARCIA TRA LUNGOTEVERE MARESCIALLO DIAZ E VIALE TOR DI

QUINTO VERSO IL RACCORDO.

