Traffico Roma del 19-01-2019 ore 16:30

ROMA INFOMOBILITÀ SABATO 19 GENNAIO 2019 ORE 16:15

È IN CORSO DALLE 10 DI QUESTA MATTINA UNA CATECHESI PRESSO LA BASILICA

PAPALE DI SAN GIOVANNI IN LATERANO. DOPO LA PAUSA DEL PRIMO POMERIGGIO, LA

CELEBRAZIONE RELIGIOSA È RIPRESA. POSSIBILI I DISAGI IN PIAZZA SAN GIOVANNI

IN LATERANO E STRADE VICINE.

RIATTIVATA LA METRO A TRA OTTAVIANO E BATTISTINI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

IL SERVIZIO è STATO INTERROTTO PER UN INTERVENTO DELLE FORZE DELL’ORDINE.

ANCORA INTERROTTA LA LINEA TRAM 2 TRA PIAZZA MANCINI E FLAMINIO PER LA

MANCANZA DELL’ENERGIA ELETTRICA. IL SERVIZIO CONTINUA CON I BUS SOSTITUTIVI

CHE COPRONO L’INTERO TRATTO.

IN ZONA LAURENTINA RISOLTO IL GRAVE INCIDENTE CON RIBALTAMENTO DI UN

VEICOLO CHE HA COMPORTATO IL TRANSITO TRAMITE SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA

DI PORTA MEDAGLIA TRA VIA LAURENTINA E VIA DI TORRE DI SANT’ANASTASIA.

È TORNATA ALLE 15 LA SERIE A ALLO STADIO OLIMPICO CON ROMA-TORINO. PER

AGEVOLARE IL DEFLUSSO DEGLI SPETTATORI, COME DI CONSUETO VIENE ATTIVATO IL

SENSO UNICO DI MARCIA TRA LUNGOTEVERE MARESCIALLO DIAZ E VIALE TOR DI

QUINTO VERSO IL RACCORDO.

DOMANI DOMENICA 20 GENNAIO IN PROGRAMMA DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 11.30 LA

XX EDIZIONE DELLA CORSA DI MIGUEL. LA GARA SI SVOLGERà TRA L’OLIMPICO E TOR

DI QUINTO. DEVIAZIONI PER IL TRAFFICO E PER 13 LINEE DI SUPERFICIE.

