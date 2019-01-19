Traffico Roma del 19-01-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 19 GENNAIO 2019 ORE 17:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI …
BUONASERA DALLA REDAZIONE.
SEMPRE REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SU TUTTE LE
CONSOLARI DELLA CAPITALE.
È IN CORSO DALLE 10 DI QUESTA MATTINA UNA CATECHESI PRESSO LA BASILICA
PAPALE DI SAN GIOVANNI IN LATERANO. DOPO LA PAUSA DEL PRIMO POMERIGGIO, LA
CELEBRAZIONE RELIGIOSA È RIPRESA. POSSIBILI I DISAGI IN PIAZZA SAN GIOVANNI
IN LATERANO E STRADE VICINE.
TERMINATA ALLO STADIO OLIMPICO LA PARTITA ROMA-TORINO CON LA VITTORIA DEI
GIALLOROSSI. PER AGEVOLARE IL DEFLUSSO DEGLI SPETTATORI, COME DI CONSUETO
VIENE ATTIVATO IL SENSO UNICO DI MARCIA TRA LUNGOTEVERE MARESCIALLO DIAZ E
VIALE TOR DI QUINTO VERSO IL RACCORDO.
IL TERMINE DELL’INCONTRO PORTA PIÙ TRAFFICO IN VIA DEL FORO ITALICO DOVE SI
RALLENTA DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIALE TOR DI QUINTO VERSO VIA
SALARIA.
RIATTIVATA LA METRO A TRA OTTAVIANO E BATTISTINI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
IL SERVIZIO È STATO INTERROTTO PER UN INTERVENTO DELLE FORZE DELL’ORDINE.
DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma