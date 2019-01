Traffico Roma del 19-01-2019 ore 17:30

VIABILITÀ ROMA SABATO 19 GENNAIO 2019 ORE 17:20

SEMPRE REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SU TUTTE LE

CONSOLARI DELLA CAPITALE.

È IN CORSO DALLE 10 DI QUESTA MATTINA UNA CATECHESI PRESSO LA BASILICA

PAPALE DI SAN GIOVANNI IN LATERANO. DOPO LA PAUSA DEL PRIMO POMERIGGIO, LA

CELEBRAZIONE RELIGIOSA È RIPRESA. POSSIBILI I DISAGI IN PIAZZA SAN GIOVANNI

IN LATERANO E STRADE VICINE.

TERMINATA ALLO STADIO OLIMPICO LA PARTITA ROMA-TORINO CON LA VITTORIA DEI

GIALLOROSSI. PER AGEVOLARE IL DEFLUSSO DEGLI SPETTATORI, COME DI CONSUETO

VIENE ATTIVATO IL SENSO UNICO DI MARCIA TRA LUNGOTEVERE MARESCIALLO DIAZ E

VIALE TOR DI QUINTO VERSO IL RACCORDO.

IL TERMINE DELL’INCONTRO PORTA PIÙ TRAFFICO IN VIA DEL FORO ITALICO DOVE SI

RALLENTA DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIALE TOR DI QUINTO VERSO VIA

SALARIA.

RIATTIVATA LA METRO A TRA OTTAVIANO E BATTISTINI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

IL SERVIZIO È STATO INTERROTTO PER UN INTERVENTO DELLE FORZE DELL’ORDINE.

