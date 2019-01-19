Traffico Roma del 19-01-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 19 GENNAIO 2019 ORE 18:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI …
BUONASERA DALLA REDAZIONE.
PRUDENZA NEL QUARTIERE FLAMINIO PER UN INCIDENTE IN VIALE PIETRO DE
COUBERTIN. CHIUSURE TEMPORANEE PER I RILIEVI DA PARTE DELLA MUNICIPALE.
SI RALLENTA PER UN ALTRO INCIDENTE QUESTA VOLTA SU LUNGOTEVERE IN AUGUSTA
ALTEZZA PASSEGGIATA DI RIPETTA VERSO IL MURO TORTO.
CONTINUA IL DEFLUSSO DEGLI SPETTATORI DALLO STADIO OLIMPICO DOPO L’INCONTRO
ROMA-TORINO.
PIÙ TRAFFICO DUNQUE SU VIA DEL FORO ITALICO DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A
VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI.
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA ANCHE SU VIA FLAMINIA NUOVA DA CORSO DI FRANCIA FINO
AL GRANDE RACCORDO ANULARE.
ANCORA INTERROTTA LA LINEA TRAM 2 TRA PIAZZA MANCINI E FLAMINIO PER LA
MANCANZA DELL’ENERGIA ELETTRICA. IL SERVIZIO CONTINUA CON I BUS SOSTITUTIVI
CHE COPRONO L’INTERO TRATTO.
DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma