Traffico Roma del 19-01-2019 ore 19:30

VIABILITÀ ROMA SABATO 19 GENNAIO 2019 ORE 19:20

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI …

BUONASERA DALLA REDAZIONE.

IL TRAFFICO È TORNATO REGOLARE SU VIA DEL FORO ITALICO E NELLE STRADE

ADIACENTI LO STADIO OLIMPICO DOPO IL DEFLUSSO DEI TIFOSI DELLA ROMA E DEL

TORINO.

CIRCOLAZIONE REGOLARE ANCHE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE.

NEL QUARTIERE FLAMINIO RIAPERTA VIALE PIETRO DE COUBERTIN CHIUSA

TEMPORANEAMENTE PER UN GRAVE INCIDENTE TRA VIA GIULIO GAUDINI E VIA NEDO

NADI.

CONTINUA A ESSERE INTERROTTA LA LINEA TRAM 2 TRA PIAZZA MANCINI E FLAMINIO

PER LA MANCANZA DELL’ENERGIA ELETTRICA. IL SERVIZIO CONTINUA CON I BUS

SOSTITUTIVI CHE COPRONO L’INTERO TRATTO.

DOMANI DOMENICA 20 GENNAIO IN PROGRAMMA DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 11.30 LA

XX EDIZIONE DELLA CORSA DI MIGUEL. LA GARA SI SVOLGERÀ TRA L’OLIMPICO E TOR

DI QUINTO. DEVIAZIONI PER IL TRAFFICO E PER 13 LINEE DI SUPERFICIE.

SEMPRE DOMANI TORNA “VIVERE BALDUINA”, IL MERCATINO DI ARTIGIANATO E

COLLEZIONISMO. PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE CHIUSA

PIAZZA DELLA BALDUINA DALLE 7 ALLE 21,30.

DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma