Traffico Roma del 19-02-2020 ore 07:30
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TRAFFICO SOSTENUTO SUL RACCORDO ANULARE , PIU’ INTENSO IN CARREGGIATA
INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE
STESSA SiTUAZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE PER TRAFFICO SI STA IN
CODA DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA IN CITTA’
SEMPRE IN ENTRATA A ROMA TROVIAMO POI CODE SULLA VIA FLAMINIA DA LABARO A
VIA DEI DUE PONTI, SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE ED
ANCORA SULLA VIA APPIA TRA IL BIVIO PER LA VIA DEI LAGHI E VIA DI
CAPANNELLE.
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA TRIONFALE TRA VIA IPOGEO DEGLI OTTAVI E VIA CASAL
DEL MARMO IN DIREZIONE CENTRO.
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN CORSO VITTORIO EMANUELE II ALL’ALTEZZA
DI LARGO DI TORRE ARGENTINA.
QUESTA MATTINA ALLE 09.30 IN PIAZZA SAN PIETRO PAPA FRANCESCO TERRA’
L’UDIENZA GENERALE NELL’AULA PAOLO VI. POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI
CIRCOLAZIONE DURANTE L’AFFLUSSO ED IL DEFLUSSO DEI FEDELI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma