Traffico Roma del 19-02-2020 ore 08:00

SI STA’ IN FILA SUL RACCORDO ANULARE , IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA

E ARDEATINA ,RALLENTAMENTI E CODE ANCHE IN ESTERNA TRA LE USCITE FLAMINIA E

CASSIA

CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST

IN ENTRATA IN CITTA’

SEMPRE IN ENTRATA A ROMA TROVIAMO POI CODE SULLA VIA FLAMINIA DA LABARO A

VIA DEI DUE PONTI, SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE ED

ANCORA SULLA VIA APPIA TRA IL BIVIO PER LA VIA DEI LAGHI E VIA DI

CAPANNELLE.

RALLENTAMENTI ANCHE SULLA TRIONFALE TRA VIA IPOGEO DEGLI OTTAVI E VIA CASAL

DEL MARMO IN DIREZIONE CENTRO.

STESSA SITUAZIONE SULLA VIA BOCCEA TRA VIA CORNELIA E VIA NAZARETH.

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN CORSO VITTORIO EMANUELE II ALL’ALTEZZA

DI LARGO DI TORRE ARGENTINA.

TRAFFICATA LA VIA ARDEATINA CON RALLENTAMENTI TRA VIA DI TORRICOLA E VIA

MILLEVOI.

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma