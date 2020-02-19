Traffico Roma del 19-02-2020 ore 08:00
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SI STA’ IN FILA SUL RACCORDO ANULARE , IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA
E ARDEATINA ,RALLENTAMENTI E CODE ANCHE IN ESTERNA TRA LE USCITE FLAMINIA E
CASSIA
CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST
IN ENTRATA IN CITTA’
SEMPRE IN ENTRATA A ROMA TROVIAMO POI CODE SULLA VIA FLAMINIA DA LABARO A
VIA DEI DUE PONTI, SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE ED
ANCORA SULLA VIA APPIA TRA IL BIVIO PER LA VIA DEI LAGHI E VIA DI
CAPANNELLE.
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA TRIONFALE TRA VIA IPOGEO DEGLI OTTAVI E VIA CASAL
DEL MARMO IN DIREZIONE CENTRO.
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA BOCCEA TRA VIA CORNELIA E VIA NAZARETH.
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN CORSO VITTORIO EMANUELE II ALL’ALTEZZA
DI LARGO DI TORRE ARGENTINA.
TRAFFICATA LA VIA ARDEATINA CON RALLENTAMENTI TRA VIA DI TORRICOLA E VIA
MILLEVOI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma