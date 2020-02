Traffico Roma del 19-02-2020 ore 08:30

CI SONO CODE IN ENTRATA A ROMA SULLA VIA FLAMINIA DA LABARO A VIA DEI DUE

PONTI, SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE ED ANCORA

SULLA VIA APPIA TRA IL BIVIO PER LA VIA DEI LAGHI E VIA DI CAPANNELLE.

RALLENTAMENTI ANCHE SULLA TRIONFALE TRA VIA IPOGEO DEGLI OTTAVI E VIA CASAL

DEL MARMO IN DIREZIONE CENTRO.

STESSA SITUAZIONE SULLA VIA BOCCEA TRA VIA CORNELIA E VIA NAZARETH.

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN PIAZZA PIA ALL’INCROCIO CON BORGO

SANT’ANGELO.

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN CORSO VITTORIO EMANUELE II

ALL’ALTEZZA DI LARGO DI TORRE ARGENTINA.

TRAFFICATA LA VIA ARDEATINA CON RALLENTAMENTI TRA VIA DI TORRICOLA E VIA

MILLEVOI.

SI STA’ IN FILA SUL RACCORDO ANULARE , IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA

E ARDEATINA ,RALLENTAMENTI E CODE ANCHE IN ESTERNA TRA LE USCITE FLAMINIA E

CASSIA

CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST

IN ENTRATA IN CITTA’

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma