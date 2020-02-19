Traffico Roma del 19-02-2020 ore 09:00
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CI SONO CODE IN ENTRATA A ROMA SULLA VIA FLAMINIA DA LABARO A VIA DEI DUE
PONTI, SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE ED ANCORA
SULLA VIA APPIA TRA IL BIVIO PER LA VIA DEI LAGHI E VIA DI CAPANNELLE.
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA TRIONFALE TRA VIA IPOGEO DEGLI OTTAVI E VIA CASAL
DEL MARMO IN DIREZIONE CENTRO.
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA BOCCEA TRA VIA CORNELIA E VIA NAZARETH.
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN PIAZZA PIA ALL’INCROCIO CON BORGO
SANT’ANGELO.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN CORSO VITTORIO EMANUELE II
ALL’ALTEZZA DI LARGO DI TORRE ARGENTINA.
TRAFFICATA LA VIA ARDEATINA CON RALLENTAMENTI TRA VIA DI TORRICOLA E VIA
MILLEVOI.
SI STA’ IN FILA SUL RACCORDO ANULARE , IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA
E ARDEATINA ,RALLENTAMENTI E CODE ANCHE IN ESTERNA TRA LE USCITE FLAMINIA E
CASSIA
CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST
IN ENTRATA IN CITTA’
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma