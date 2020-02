Traffico Roma del 19-02-2020 ore 10:30

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA VIA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DI SAXA

RUBRA IN DIREZIONE CENTRO.

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SULLA PASSEGGIATA DEL GIANICOLO IN

PIAZZALE AURELIO

SEMPRE PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA IN VIA DELLE MEDAGLIE D’ORO

TRA VIA FRANCO MICHELINI TOCCI E PIAZZALE DELLE MEDAGLIE D’ORO .

SEGNALAZIONE DI INCIDENTE ANCHE SULLA VIA ARDEATINA CON RALLENTAMENTI

ALL’ALTEZZA DI TOR PAGNOTTA E SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO CON

RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DI VIA CANALE DELLA LINGUA

SI STA’ IN FILA IN FILA SULLA VIA APPIA TRA IL RACCORDO E VIA DELL’APPIA

PIGNATELLI VERSO IL CENTRO

PERMANGONO RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE , IN CARREGGIATA INTERNA TRA

CASILINA E ARDEATINA ,RALLENTAMENTI E CODE ANCHE IN ESTERNA TRA LA VIA DEL

MARE E LA VIA LAURENTINA

