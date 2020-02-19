Traffico Roma del 19-02-2020 ore 10:30
Più informazioni su
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA VIA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DI SAXA
RUBRA IN DIREZIONE CENTRO.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SULLA PASSEGGIATA DEL GIANICOLO IN
PIAZZALE AURELIO
SEMPRE PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA IN VIA DELLE MEDAGLIE D’ORO
TRA VIA FRANCO MICHELINI TOCCI E PIAZZALE DELLE MEDAGLIE D’ORO .
SEGNALAZIONE DI INCIDENTE ANCHE SULLA VIA ARDEATINA CON RALLENTAMENTI
ALL’ALTEZZA DI TOR PAGNOTTA E SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO CON
RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DI VIA CANALE DELLA LINGUA
SI STA’ IN FILA IN FILA SULLA VIA APPIA TRA IL RACCORDO E VIA DELL’APPIA
PIGNATELLI VERSO IL CENTRO
PERMANGONO RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE , IN CARREGGIATA INTERNA TRA
CASILINA E ARDEATINA ,RALLENTAMENTI E CODE ANCHE IN ESTERNA TRA LA VIA DEL
MARE E LA VIA LAURENTINA
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
———————–
AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma