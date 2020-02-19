Traffico Roma del 19-02-2020 ore 11:30
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PER ACCERTAMENTI TECNICI AD UN EDIFICIO CHIUSA AL TRAFFICO, SU DISPOSIZIONE
DEI VIGILI DEL FUOCO, VIA PRINCIPE AMEDEO TRA VIA MAMIANI E PIAZZA MANFREDO
FANTI.
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA CORTINA D’AMPEZZO IN PROSSIMITA’
DI VIA CAVALESE.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA DEI MONTI DI SAN PAOLO ALL’ALTEZZA
CON VIA DELLA VERBENA.
PERMANGONO CODE SULLA VIA CASSIA TRA VIA BRACCIANESE E VIA TRIONFALE IN
ENTRATA IN CITTA’ E PIU’ AVANTI TRA VIA BARBARANO ROMANO E VIA DI
GROTTAROSSA.
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA AURELIA DA VIA AURELIA ANTICA ALLA
CIRCONVALLAZIONE AURELIA ED IN VIA TRIONFALE TRA VIA CASAL DEL MARMO E VIA
VINCENZO CHIARUGI IN DIREZIONE CENTRO.
PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA TRA VIA CORTONA E L’AEROPORTO
DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE-
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA DI ROCCA CENCIA IN PROSSIMITA’ DI
VIA LAGO REGILLO.
TRAFFICATA LA VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA ERMANNO WOLF FERRARI E VIA DI
ACILIA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI.
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma