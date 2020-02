Traffico Roma del 19-02-2020 ore 12:30

PER ACCERTAMENTI TECNICI AD UN EDIFICIO CHIUSA AL TRAFFICO, SU DISPOSIZIONE

DEI VIGILI DEL FUOCO, VIA PRINCIPE AMEDEO TRA VIA MAMIANI E PIAZZA MANFREDO

FANTI.

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA CORTINA D’AMPEZZO IN PROSSIMITA’

DI VIA CAVALESE.

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA DEI MONTI DI SAN PAOLO ALL’ALTEZZA

CON VIA DELLA VERBENA.

PERMANGONO CODE SULLA VIA CASSIA TRA VIA BRACCIANESE E VIA TRIONFALE IN

ENTRATA IN CITTA’ E PIU’ AVANTI TRA VIA BARBARANO ROMANO E VIA DI

GROTTAROSSA.

RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA AURELIA DA VIA AURELIA ANTICA ALLA

CIRCONVALLAZIONE AURELIA ED IN VIA TRIONFALE TRA VIA CASAL DEL MARMO E VIA

VINCENZO CHIARUGI IN DIREZIONE CENTRO.

PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA TRA VIA CORTONA E L’AEROPORTO

DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE-

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA DI ROCCA CENCIA IN PROSSIMITA’ DI

VIA LAGO REGILLO.

TRAFFICATA LA VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA ERMANNO WOLF FERRARI E VIA DI

ACILIA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma