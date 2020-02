Traffico Roma del 19-02-2020 ore 13:30

PER ACCERTAMENTI TECNICI AD UN EDIFICIO CHIUSA AL TRAFFICO, SU DISPOSIZIONE

DEI VIGILI DEL FUOCO, VIA PRINCIPE AMEDEO TRA VIA MAMIANI E PIAZZA MANFREDO

FANTI.

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIALE GIULIO CESARE IN PROSSIMITA’ DI

VIA LEPANTO.

PERMANGONO CODE SULLA VIA CASSIA TRA IL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA VERSO

IL CENTRO CITTA’.

STESSA SITUAZIONE SULLA TRIONFALE TRA VIA DELLE MEDAGLIE D’ORO E VIA CARLO

EVANGELISTI.

RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DELLA A24 ROMA TERAMO IN

DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA VIA PONTINA IN PROSSIMITA’ DI VIA

DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA

OGGI, DALLE 16 ALLE 18, MANIFESTAZIONE IN LARGO BERNARDINO DA FELTRE,

DAVANTI AL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE. POSSIBILI RIPERCUSSIONI PER LA

VIABILITÀ SU VIALE TRASTEVERE. DIVIETI DI SOSTA SU LARGO BERNARDINO DA

FELTRE.

