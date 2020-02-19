Traffico Roma del 19-02-2020 ore 14:30
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PER ACCERTAMENTI TECNICI AD UN EDIFICIO CHIUSA AL TRAFFICO, SU DISPOSIZIONE
DEI VIGILI DEL FUOCO, VIA PRINCIPE AMEDEO TRA VIA MAMIANI E PIAZZA MANFREDO
FANTI.
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIALE GIULIO CESARE IN PROSSIMITA’ DI
VIA LEPANTO.
PERMANGONO CODE SULLA VIA CASSIA TRA IL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA VERSO
IL CENTRO CITTA’.
STESSA SITUAZIONE SULLA TRIONFALE TRA VIA DELLE MEDAGLIE D’ORO E VIA CARLO
EVANGELISTI.
RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DELLA A24 ROMA TERAMO IN
DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA VIA PONTINA IN PROSSIMITA’ DI VIA
DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA
OGGI, DALLE 16 ALLE 18, MANIFESTAZIONE IN LARGO BERNARDINO DA FELTRE,
DAVANTI AL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE. POSSIBILI RIPERCUSSIONI PER LA
VIABILITÀ SU VIALE TRASTEVERE. DIVIETI DI SOSTA SU LARGO BERNARDINO DA
FELTRE.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI.
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma