Traffico Roma del 19-02-2020 ore 16:30
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C’È TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA VIA FIORENTINI VERSO LA
TANGENZIALE EST
TRAFFICATA PROPRIO LA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI TRA VIA TIBURTINA E IL
BIVIO PER LA A24 ROMA TERAMO IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.
PER ACCERTAMENTI TECNICI AD UN EDIFICIO RESTA CHIUSA AL TRAFFICO, SU
DISPOSIZIONE DEI VIGILI DEL FUOCO, VIA PRINCIPE AMEDEO TRA VIA MAMIANI E
PIAZZA MANFREDO FANTI.
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIALE VIA PALMIRO TOGLIATTI IN
PROSSIMITÀ DI VIA PRENESTINA
PERMANGONO CODE SULLA VIA CASSIA TRA IL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA VERSO
IL CENTRO CITTÀ
STESSA SITUAZIONE SULLA TRIONFALE TRA VIA DELLE MEDAGLIE D’ORO E VIA CARLO
EVANGELISTI.
OGGI, DALLE 16 ALLE 18, MANIFESTAZIONE IN LARGO BERNARDINO DA FELTRE,
DAVANTI AL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE. POSSIBILI RIPERCUSSIONI PER LA
VIABILITÀ SU VIALE TRASTEVERE. DIVIETI DI SOSTA SU LARGO BERNARDINO DA
FELTRE.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
È TUTTO
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma