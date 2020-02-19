Traffico Roma del 19-02-2020 ore 17:00
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TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE:
RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA PONTINA E VIA CASILINA.
IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E FLAMINIA E DA NOMENTANA A VIA
PRENESTINA
CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, IN USCITA DA ROMA, TRA PORTONACCIO E TOR
CERVARA DIREZIONE RACCORDO
SI RALLENTA SULLA TANGENZIALE TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA, TRA
TIBURTINA E LO SVINCOLO PER LA A24 E DA LARGO PASSAMONTIA VIALE CASTRENSE
IL TUTTO VERSO SAN GIOVANNI
AL DELLA VITTORIA RALLENTAMENTI IN VIALE DEI CAVALIERI DI VITTORIO VENETO
VERSO VIA TRIONFALE
TRAFFICO RALLENTATO PER INCIDENTE IN VIA MERULANA ALL’ALTEZZA DI VIA
BUONATRROTI E AL QUARTICCIOLO IN VIA PALMIRO TOGLIATTI NEI PRESSI DI VIA
PRENESTINA
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA
CITTÀ CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma