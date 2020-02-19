Traffico Roma del 19-02-2020 ore 17:30
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TRAFFICO INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE:
CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA PONTINA E VIA CASILINA.
IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E FLAMINIA E DA SETTEBAGNI A
PRENESTINA
CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA DIREZIONE
RACCORDO ANULARE
SEMPRE IN USCITA DA ROMA TRAFFICATE VIA NOMENTANA VIA FLAMINIA E VIA CASSIA
CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA, TRA VIA
LANCIANI E LO SVINCOLO PER LA A24 E DA LARGO PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE
IL TUTTO VERSO SAN GIOVANNI
AL TRIONFALE CHIUSA AL TRAFFICO, PER LAVORI SULLE CONDOTTE IDRICHE, VIA
CARLO EVANGELISTI, RIPERCUSSIOI PER IL TRAFFICO IN VIALE DEI CAVALIERI DI
VITTORIO VENETO
AL QUARTIERE AURELIO SI RALLENTA PER INCIDENTE IN VIA CARDINAL PACCA
ALTEZZA DI VIA AURELIA ANTICA E IN VIA DI VAL CANNUTA ALTEZZA DI VIA
GIUSEPPE BETTIOL
TRASPORTO PUBBLICO PER UN INCIDENTE IN PIAZZALE DEL VERANO LE LINEE TRAM 3
E 19 SONO ITERROTTE TRA GALENO E PORTA MAGGIORE
ATTIVI BUS SOSTITUTIVI
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma