Traffico Roma del 19-02-2020 ore 17:30

TRAFFICO INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE:

CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA PONTINA E VIA CASILINA.

IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E FLAMINIA E DA SETTEBAGNI A

PRENESTINA

CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA DIREZIONE

RACCORDO ANULARE

SEMPRE IN USCITA DA ROMA TRAFFICATE VIA NOMENTANA VIA FLAMINIA E VIA CASSIA

CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA, TRA VIA

LANCIANI E LO SVINCOLO PER LA A24 E DA LARGO PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE

IL TUTTO VERSO SAN GIOVANNI

AL TRIONFALE CHIUSA AL TRAFFICO, PER LAVORI SULLE CONDOTTE IDRICHE, VIA

CARLO EVANGELISTI, RIPERCUSSIOI PER IL TRAFFICO IN VIALE DEI CAVALIERI DI

VITTORIO VENETO

AL QUARTIERE AURELIO SI RALLENTA PER INCIDENTE IN VIA CARDINAL PACCA

ALTEZZA DI VIA AURELIA ANTICA E IN VIA DI VAL CANNUTA ALTEZZA DI VIA

GIUSEPPE BETTIOL

TRASPORTO PUBBLICO PER UN INCIDENTE IN PIAZZALE DEL VERANO LE LINEE TRAM 3

E 19 SONO ITERROTTE TRA GALENO E PORTA MAGGIORE

ATTIVI BUS SOSTITUTIVI

AUTORE: IVAN VALENTE

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma