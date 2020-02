Traffico Roma del 19-02-2020 ore 18:00

TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE:

CODE A TRATTI, IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LA ROMA FIUMICINO E VIA

TUSCOLANA E TRA L’USCITA PER LA CASSIA BIS E VIA CASSIA.

IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E FLAMINIA E DA SETTEBAGNI A

PRENESTINA.

CODE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA TRA LA TANGENZIALE

E TOR CERVARA DIREZIONE RACCORDO

TRAFFICATA LA TANGENZIALE EST CON RALLENTAMENTI DA VIALE CASTRENSE ALLA

ROMA L’AQUILA, E DA BATTERIA NOMENTANA A VIA SALARIA VERSO LO STADIO.

CODE – ANCHE VERSO SAN GIOVANNI -TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA E DA

VIA LANCIANI ALLA ROMA L’AQUILA.

AL TRIONFALE CHIUSA, PER LAVORI SULLE CONDOTTE IDRICHE, VIA CARLO

EVANGELISTI; RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO IN ARRIVO DA VIALE MAZZINI E DA

VIA TRIONFALE

TRAFFICO RALLENTATO SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DA VIA CRISTOFORO COLOMBO A

VIA DELLA MAGLIANA VERSO FIUMICINO

TRASPORTO PUBBLICO PER UN INCIDENTE IN PIAZZALE DEL VERANO LE LINEE TRAM 3

E 19 SONO ITERROTTE TRA GALENO E PORTA MAGGIORE

ATTIVI BUS SOSTITUTIVI

AUTORE: IVAN VALENTE

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma