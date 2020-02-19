Traffico Roma del 19-02-2020 ore 18:00
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TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE:
CODE A TRATTI, IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LA ROMA FIUMICINO E VIA
TUSCOLANA E TRA L’USCITA PER LA CASSIA BIS E VIA CASSIA.
IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E FLAMINIA E DA SETTEBAGNI A
PRENESTINA.
CODE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA TRA LA TANGENZIALE
E TOR CERVARA DIREZIONE RACCORDO
TRAFFICATA LA TANGENZIALE EST CON RALLENTAMENTI DA VIALE CASTRENSE ALLA
ROMA L’AQUILA, E DA BATTERIA NOMENTANA A VIA SALARIA VERSO LO STADIO.
CODE – ANCHE VERSO SAN GIOVANNI -TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA E DA
VIA LANCIANI ALLA ROMA L’AQUILA.
AL TRIONFALE CHIUSA, PER LAVORI SULLE CONDOTTE IDRICHE, VIA CARLO
EVANGELISTI; RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO IN ARRIVO DA VIALE MAZZINI E DA
VIA TRIONFALE
TRAFFICO RALLENTATO SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DA VIA CRISTOFORO COLOMBO A
VIA DELLA MAGLIANA VERSO FIUMICINO
TRASPORTO PUBBLICO PER UN INCIDENTE IN PIAZZALE DEL VERANO LE LINEE TRAM 3
E 19 SONO ITERROTTE TRA GALENO E PORTA MAGGIORE
ATTIVI BUS SOSTITUTIVI
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA
CITTÀ CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma