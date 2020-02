Traffico Roma del 19-02-2020 ore 19:00

TRAFFICO INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE:

CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E VIA TUSCOLANA E DA VIA

FLAMINIA A VIA CASSIA

N INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E FLAMINIA E DA SETTEBAGNI A

PRENESTINA

TRAFFICATO IL PERCORSO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA CON RALLENTAMENTI DALLA

TANGENZIALE A TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO E DA PORTONACCIO ALLA

TANGENZIALE DIREZIONE CENTRO

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALL’INTERNO DELLA GALLERIA NUOVA

CIRCONVALLAZIONE INTERNA IN PROSSIMITÀ DELL’USCITA PER VIA CAMESENA VERSO

VIA SALARIA

AL TRIONFALE CHIUSA AL TRAFFICO, PER LAVORI SULLE CONDOTTE IDRICHE, VIA

CARLO EVANGELISTI, RIPERCUSSIOI PER IL TRAFFICO IN ARRIVO DA VIALE MAZZINI

E DA VIA TRIONFALE VIALE DEI CAVALIERI DI VITTORIO VENETO

SULLA ROMA FIUMICINO RALLENTAMENTI DA PARCO DE MEDICI A L RACCORDO

DIREZIONE FIUMICINO

AUTORE: IVAN VALENTE

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma