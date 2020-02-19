Traffico Roma del 19-02-2020 ore 19:00
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TRAFFICO INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE:
CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E VIA TUSCOLANA E DA VIA
FLAMINIA A VIA CASSIA
N INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E FLAMINIA E DA SETTEBAGNI A
PRENESTINA
TRAFFICATO IL PERCORSO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA CON RALLENTAMENTI DALLA
TANGENZIALE A TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO E DA PORTONACCIO ALLA
TANGENZIALE DIREZIONE CENTRO
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALL’INTERNO DELLA GALLERIA NUOVA
CIRCONVALLAZIONE INTERNA IN PROSSIMITÀ DELL’USCITA PER VIA CAMESENA VERSO
VIA SALARIA
AL TRIONFALE CHIUSA AL TRAFFICO, PER LAVORI SULLE CONDOTTE IDRICHE, VIA
CARLO EVANGELISTI, RIPERCUSSIOI PER IL TRAFFICO IN ARRIVO DA VIALE MAZZINI
E DA VIA TRIONFALE VIALE DEI CAVALIERI DI VITTORIO VENETO
SULLA ROMA FIUMICINO RALLENTAMENTI DA PARCO DE MEDICI A L RACCORDO
DIREZIONE FIUMICINO
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma