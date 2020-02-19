Traffico Roma del 19-02-2020 ore 19:30
Più informazioni su
CHIUSA PER INCIDENTE LA GALLERIA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA ALL’ALTEZZA
DI VIA CAMESENA VERSO VIA SALARIA;
CONTESTUALMENTE, CHIUSO AL TRAFFICO LO SVINCOLO CHE DAL PERCORSO URBANO
DELLA ROMA L’AQUILA IMMETTE SULLA TANGENZIALE VERSO VIA SALARIA:
INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO IN VIAGGIO SUL TRATTO URBANO
DIRETTO VERSO IL CENTRO: CODE A PARTIRE DA VIA FILIPPO FIORENTINI
CODE SULLA VIA SALARIA DA VILLA SPADA A VIA DI CASTEL GIUBILEO DIREZIOEE
FUORI ROMA
SULLA TANGENZIALE SI RALLENTA TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA E DA LARGO
PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI
AL QUARTIERE AURELIO TRAFFICATA VIA GREGORIO VII CON RALLENTAMENTI DA VIA
DI PORTA CAVALLEGGERI A PIAZZA DI VILLA CARPEGNA DIREZIONE DI PIAZZA
IRNERIO
CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DA VIA CRISTOFORO COLOMBO A VIA DELLA
MAGLIANA DIREZIONE RACCORDO ANULARE
TRAFFICO RALLENTATO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA
LA ROMA FIUMICNO E VIOA TUSCOLANA
IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA SETTEBAGNI E PRENESTINA
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO
SITO WWW.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE
DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.
———————–
AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma