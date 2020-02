Traffico Roma del 19-02-2020 ore 19:30

CHIUSA PER INCIDENTE LA GALLERIA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA ALL’ALTEZZA

DI VIA CAMESENA VERSO VIA SALARIA;

CONTESTUALMENTE, CHIUSO AL TRAFFICO LO SVINCOLO CHE DAL PERCORSO URBANO

DELLA ROMA L’AQUILA IMMETTE SULLA TANGENZIALE VERSO VIA SALARIA:

INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO IN VIAGGIO SUL TRATTO URBANO

DIRETTO VERSO IL CENTRO: CODE A PARTIRE DA VIA FILIPPO FIORENTINI

CODE SULLA VIA SALARIA DA VILLA SPADA A VIA DI CASTEL GIUBILEO DIREZIOEE

FUORI ROMA

SULLA TANGENZIALE SI RALLENTA TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA E DA LARGO

PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI

AL QUARTIERE AURELIO TRAFFICATA VIA GREGORIO VII CON RALLENTAMENTI DA VIA

DI PORTA CAVALLEGGERI A PIAZZA DI VILLA CARPEGNA DIREZIONE DI PIAZZA

IRNERIO

CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DA VIA CRISTOFORO COLOMBO A VIA DELLA

MAGLIANA DIREZIONE RACCORDO ANULARE

TRAFFICO RALLENTATO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA

LA ROMA FIUMICNO E VIOA TUSCOLANA

IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA SETTEBAGNI E PRENESTINA

MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO

SITO WWW.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE

DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.

———————–

AUTORE: IVAN VALENTE

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma