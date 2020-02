Traffico Roma del 19-02-2020 ore 20:00

CHIUSA PER INCIDENTE LA GALLERIA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA VERSO VIA

SALARIA;

PER LO STESSO MOTIVO CHIUSO L’ACCESSO PER LA TANGENZIALE – DIREZIONE STADIO

OLIMPICO – PER CHI ARRIVA DAL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI STA IN FILA A

PARTIRE DA VIA FILIPPO FIORENTINI;

DISAGI ANCHE PER CHI ARRIVA DA SAN GIOVANNI CON CODE DA VIALE CASTRENSE

RESTANDO IN ZONA SAN GIOVANNI UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA

MONZA INCROCIO CON VIA LA SPEZIA

TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA TERMINI CENTOCELLE I TRENI REGISTRANO

RITARDI A CAUSA DEL FORTE TRAFFICO TRA PIAZZA DI PORTA MAGGIORE E LABICANO

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA

CITTÀ CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34

AUTORE: IVAN VALENTE

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma